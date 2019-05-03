"Арсенал" переміг "Валенсію" у першому півфіналі Ліги Європи

Фото: "Арсенал" - "Валенсія" (facebook.com/valenciacf.en)

Англійці добилися вольової перемоги

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "Арсенал" здобув вольову перемогу над "Валенсією". Гра в Лондоні на стадіоні "Емірейтс" завершилася з рахунком 3:1.

Рахунок у грі на 11 хвилині відкрив захисник гостей Муктар Дьякаби. Проте вже через 14 хвилин" каноніри" відновили рівновагу, а потім вийшли вперед. Обидва результативні удари на свій актив записав Олександр Ляказетт. Крапку в матчі на 90+1 хвилині поставив Обамеянг.

матч-Відповідь команди зіграють рівно через тиждень, 9 травня, на "Местальї".