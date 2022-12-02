Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину

На сколько еще ракетных "волн" России хватит собственных запасов, чего добивается Владимир Путин и какие дальнейшие сценарии кремлевского террора – ниже в материале РБК-Украина.

Россия без малого два месяца как взяла четкий курс на террористические обстрелы украинской критической инфраструктуры. На фронт подобные действия не оказывают фактически никакого влияния. Как минимум за это время ВСУ провели ряд успешных освободительных операций на Южном направлении, деоккупировав Херсон.

Однако Кремль, судя по всему, не теряет надежды переломить ход войны в свою пользу, продолжая практику массированных ракетных обстрелов энергообъектов, лишая украинцев света и тепла в преддверие зимы.

Запасы для террора

С начала октября Россия шесть раз обстреляла Украину – промежутки атаками составляли от недели до двух. Каждый раз агрессоры тратили приблизительно от 30 до 100 ракет, большинство из которых ВСУ сбивали. Но некоторые все же достигали своих целей. За шесть раз россиянам удалось значительно повредить нашу энергетическую систему – практически по всей стране начались перебои с электроэнергией, что потянуло за собой цепочку сопутствующих проблем.

В ожидании очередных обстрелов возник вопрос – сколько у России есть в запасе ракет и, соответственно, сколько еще ударных волн стоит ожидать. Военные эксперты и журналисты стали предлагать собственные подсчеты, суть которых сводилась к тому, что ракет у РФ еще на 5-10 обстрелов максимум.

Наиболее точную по части количества ракет оценку обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников. По его информации, больше всего у Кремля С-300. Их около 7 тысяч, несколькими месяцами ранее они были перепрофилированы на поражение наземных целей, что говорит об истощении общего запаса. Ракетами С-300 россияне могут бить лишь немного дальше прифронтовых территорий (дальность поражения до 300 километров), кроме того, они не высокоточные.

Инфотаблица остатков российских ракет (источник: Twitter Алексея Резникова)

Еще, если говорить о ракетных установках наземного базирования, у России есть "Искандеры" и "Ониксы". Первых осталось 13% от того, что было к началу вторжения в конце февраля – около 119 штук, по информации Резникова. "Ониксов" в три раза больше. Захватчики периодически обстреливают "Искандером" украинские города, но массово его не используют.

Что касается морского базирования, у РФ довольно много "Калибров", которыми они стреляют с кораблей. На сегодняшний день их 37% от общего запаса, но здесь важно то, что в РФ все еще есть возможность их производить. До войны они копили элементную базу и сейчас на ее основании продолжают изготавливать "Калибры", о чем РБК-Украина рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Россияне закупали тогда, когда санкции еще не совсем действовали. Сейчас ищут эти фирмы, наши союзники их уже понаходили. Россияне брали элементную базу у французских, итальянских, немецких, американских фирм. В общем, все страны НАТО "скинулись", – иронизирует Свитан.

Подобная ситуация и с ракетами Х-101, которые оккупанты выпускают из самолетов. Сегодня их в России около 50% – 132 ракеты. Но мощностей у россиян недостаточно, чтобы производить необходимое Кремлю количество Х-101 для массированных и многократных ударов. Которые, как, видимо, полагает Путин, "положат" нашу энергосистему без возможности восстановления.

По оценке экспертов, россияне могут производить сейчас около 15-20 ракет в месяц. И чтобы собрать необходимое для массовости количество, нужно от четырех месяцев до полугода. Это большие перерывы, которые сведут на нет изначальные цели.

Остальных ракет, которые также запускают с воздушных носителей – это Х-555, Х-22,32, Х-35, а также "Кинжалов", у России всего около 670. Меньше всего "Кинжалов" – 43 ракеты. Они считаются гиперзвуковыми, очень дорогие и их в РФ, учитывая санкции, сейчас точно невозможно изготовить. Еще в 2018 году их представил сам Путин, похваставшись возможностями дорогостоящего оружия.

Основное преимущество "Кинжалов" в том, что их практически невозможно перехватить. По мнению экспертов, россияне пока не будут их использовать, уж точно не в попытке лишить украинцев света. "Кинжалы" им нужны для других целей, одна из которых – поражение центров принятий решений. Однако периодически оккупанты поднимают в воздух носители "Кинжалов" МиГ-31К, базирующихся на беларуских аэродромах. Есть ли на борту сами ракеты – неизвестно.

Ракетный потенциал России на сегодняшний день можно разделить на старые советские "закрома", то, что она еще может сама производить и так называемый "золотой запас", который враг использует мало, либо не использует вообще. Помимо этого, московские дипломаты пытаются наладить поставки ракет из тех стран, которые пока поддерживают диалог с Кремлем.

К примеру, некоторое время назад речь шла о том, что Иран поставит РФ баллистические ракеты. Сегодня неизвестно, осуществлена ли поставка, но, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Иран пока поставил этот процесс на паузу.

"Что-то их останавливает. Может, Иран хочет оставить запасы для себя. У них там ситуация с Азербайджаном, с Ираком, с Саудовской Аравией, надо же чем-то воевать, если угрожаешь. И потом Иран такая непростая страна, где по-разному принимают решения", – утверждает Мусиенко.

Те же страны, которые, несмотря на санкции, готовы помочь, не могут делать это в промышленных масштабах. Все, на что может рассчитывать Россия, это контрабанда, а ее размеры не покрывают потребностей российских террористов.

Ракетный комплекс С-300 (фото: mil.ru)

В сухом остатке, на сегодняшний день у Кремля, не считая С-300, есть около тысячи ракет на вооружении. По разным оценкам, это от 6 до 10 обстрелов разной степени мощности. При этом, с милитаристской точки зрения, воюющая страна не может "выйти в ноль" – обязан быть определенный "неприкосновенный запас", а значит - количество волн может сократиться. Но в случае с Россией, предугадать ее действия, полагаясь на логику ведения войны, довольно сложно. Потому не стоит исключать, что в стремлении устроить украинцам тяжелую зиму Москва может и вовсе не оставить себе ракетных запасов.

Последний шанс

За месяцы ракетного террора стало очевидно, что основная цель Кремля – морально сломить население Украины, заставить концентрироваться на бытовых проблемах, терпеть неудобства. В перспективе, как, очевидно, полагают в России, Украина должна пережить самую сложную в своей истории зиму и сломаться. А украинцы - покинуть дома и стать беженцами в чужих странах. Либо же склонить власть к переговорам, то есть в сценарии Кремля - к капитуляции.

Более того, по информации британской разведки, ракетный обстрел – это не просто импровизация российских оккупантов за неимением значительных побед на поле боя и попытка отомстить за 9 месяцев сопротивления. Удары по энергообъектам – это ключевой компонент военной доктрины РФ.

"Вероятно, это первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей (SODCIT), ключевого компонента военной доктрины, которую она приняла в последние годы", – идет речь в заявлении разведки.

Однако на деле, и это подтверждает Минобороны Великобритании, Москве пока не удается добиться желаемых результатов. Ракетные запасы истощаются, а новые производить не успевают. На это указывает и спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Темпы производства несопоставимы с их использованием. Если говорить о сотне ракет в день, даже за неделю-две, ракета – это высокотехнологическая вещь, она стоит миллионы долларов. Нужны недели, чтобы полный цикл производства прошел, и чтобы донести ее до носителя", – говорит Игнат.

Здесь Россия попадает в собственную ловушку – для эффективного подавления критической инфраструктуры им необходимо совершать едва ли не ежедневные массированные обстрелы. Даже если представить, что все имеющиеся запасы доставлены к местам базирования носителей, что физически тяжело, спустя несколько обстрелов российский ВПК останется ни с чем.

Что же касается дальнейших сценариев Кремля, после того, как у них закончатся ракеты, здесь эксперты однозначны в своем мнении – у Москвы нет жизнеспособных сценариев продолжать террор. Тема с возможным использованием ядерного оружия уже не возымеет должного действия, а больше Кремлю угрожать фактически нечем.

"Никто ядерное оружие применять не будет. Не в этом мире. Потому что, если будет применено ядерное оружие, и никто не ответит, то это ядерное оружие будет у всех стран в мире", – утверждает Свитан.

Украинцы, в то же время, приспосабливаются к новым обстоятельствам, бизнес пытается адаптироваться, повсеместно ставя генераторы в кофейнях и продуктовых магазинах. Интеграция в новую реальность, где свет дается по часам, пусть тяжело, но происходит. Мотивация, в то же время, переходит уже в сугубо индивидуальную плоскость, когда каждый украинец, так или иначе, чувствует на себе последствия российского террора, о чем говорит военный эксперт Владислав Селезнев.

"Кейс не работает. Украинцы вспомнили запасы всех матерных слов, но я смотрю сводки нашей пограничной службы – никакого увеличения потока выехавших в страны Европы не наблюдается. Люди приспосабливаются и клянут почем зря Путина", – говорит он в комментарии РБК-Украина.

Не очень работает эта концепция и с внутренней аудиторией. Российская пропаганда все еще пытается подать удары по энергообъектам Украины и, как следствие, осложнение жизни украинцам как очередную победу в так называемой "спецоперации". Но россияне, судя по внутренним опросам, куда больше интересуются собственными проблемами.

"Россияне ориентируются сейчас на несколько иные факторы – повышения цен, опустошение холодильников, риск попасть на войну и там погибнуть. А успехи телевизора и легенды о российской армии – так армия обещала за три дня Киев захватить", – добавляет Селезнев.

Украинские союзники, в свою очередь, все больше отдаляются от мысли о возможных переговорах. С 10 октября ситуация в этой плоскости только ухудшилась для России – никто не понимает, как вести дела с террористами и нужно ли это вообще. Одним из показателей в этом вопросе стало решение Европарламента объявить РФ страной-спонсором терроризма.

США, от которых ждут этого же шага, пока ограничились пакетом "энергетического ленд-лиза", что, учитывая сложившиеся обстоятельства, – существенная помощь. Осуждая ракетный террор, на саммите НАТО в Бухаресте также обсудили вопрос вступления Украины в Альянс и в этот раз были уже более конкретными, отметив, что победа над РФ – один из факторов вступления Украины в Североатлантический альянс.

Помимо этого, не утихают разговоры о предоставлении Украине мощных систем ПВО и ПРО, в частности, ЗРК Patriot. Разговор пока нельзя считать успешным, но его не закрывают, а это дает пусть и небольшую, но надежду на поставку Украине современных систем противовоздушной обороны в необходимых количествах.

Пусть Россия и не достигнет существенных успехов в создании гуманитарной катастрофы мирным жителям Украины, битвы на передовой не утихают. Недавние заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу подтверждают, что в России, пусть и со сложностями, но проходит мобилизация, цель которой – набрать побольше "мяса" и кинуть его на позиции. В Кремле продолжают эксплуатировать советскую традицию ведения войны и это, пусть и неэффективно, но все же осложняет работу ВСУ. Бои не прекращаются, они тяжелые и затратные.

Поэтому, несмотря на попытку Кремля акцентировать внимание на обстрелах энергообъектов, Украина ждет от союзников всесторонней помощи – как ПВО, так и артиллерии для передовой, поскольку даже после прекращения массовых обстрелов, война в целом не прекратится.