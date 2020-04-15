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"Арсенал" не стане звільняти співробітників клубу у боротьбі з кризою

Новини » Спорт     15.04.2020 - 16:26
"Арсенал" не стане звільняти співробітників клубу у боротьбі з кризою
Фото: домашній стадіон "Арсеналу" (arsenal.com)

Натомість керівництво клубу скоротило собі зарплату на третину

Лондонський "Арсена" розповів про антикризові заходи, які збирається вжити через пандемію коронавірусної інфекції. Про це йдеться в заяві на сайті футбольного клубу.

Умови суворого карантину не дозволяють отримувати доходи від матчів і телетрансляцій, тому клуби змушені скорочувати зарплати персоналу і гравцям. Однак "Арсенал" вирішив, що не буде користуватися системою держпідтримки збереження робочих місць і буде виплачувати зарплати всім своїм співробітникам в повному обсязі.

"Ми знаходимося в постійному контакті з нашими співробітниками за допомогою відеоконференцій. Ми дали їм зрозуміти, що не розглядаємо звільнення, і ми повністю зосереджені на захисті збереження їхніх робочих місць і заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що футболісти "Арсеналу" відкинули пропозицію керівництва клубу щодо можливого зниження зарплат через пандемію коронавірусу. У прес-релізі клубу говориться, що переговори з гравцями тривають.

При цьому керівництво вирішило скоротити зарплату топменеджмент клубу на третину.

Нагадаємо, найдорожчого футболіста світу позбавлять половини зарплати через пандемію.

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