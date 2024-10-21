"Шахтер" против клуба миллионеров: сколько зарабатывают Зинченко и другие звезды "Арсенала"

Матч "Арсенал" – "Шахтер" состоится на Альбионе 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Профильный ресурс Capology собрал все данные о расходах "канониров" на оплату труда футболистов. Общий зарплатный фонд первой команды лондонцев составил свыше 172 млн фунтов в год. Даже арендованный до конца сезона из "Борнмута" резервный голкипер Нету заработает 2,6 млн.

Больше всего по карману владельцев "Арсенала" бьют пятеро исполнителей, зарабатывающих более 200 тысяч фунтов в неделю. Наиболее оплачиваемый "канонир" – Кай Хаверц. Немец заработает 14,56 млн фунтов до конца сезона. Вторым идет нападающий Габриэл Жезус (13,78 млн), а дальше расположились хавбеки Мартин Эдегор и Деклан Райс (по 12,48 млн) и опорник Томас Партей (10,4 млн).

Украинец Александр Зинченко замкнул десятку богачей. Универсальный боец Микеля Артеты еженедельно получает 150 тысяч фунтов, а в течение года обогатится на солидные 7,8 млн в британской национальной валюте. Если же украинский легионер останется в "Арсенале" до конца контракта летом 2026 года, то лондонцы выплатят 15,6 млн фунтов зарплаты.

"Канониры" еженедельно тратят на оплату труда футболистов более 3,3 млн фунтов. Эта сумма больше, чем защитник команды Якуб Кивер заработает за целый сезон (3,016 млн). В то же время средняя недельная зарплата в "Арсенале" приближается к 140 тысячам фунтов.

Впрочем, на фоне других команд английской Премьер-лиги расходы "канониров" на зарплаты выглядят еще умеренными. Упомянутые Хаверц и Жезус оказались в конце первой десятки самых оплачиваемых футболистов самой алчной лиги мира. Конечно, оклады одних выглядят вполне оправданными. К примеру, лидеры "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд, вероятно, полностью отрабатоют средства, которые на них потратят в нынешнем сезоне – 20,8 и 19,5 млн фунтов соответственно.

Та же история с лидером атак "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, которому мерсисайдцы перечислят 18,2 млн. А вот аналогичная зарплата хавбека "Манчестер Юнайтед" Казэмиро способна посеять зерна сомнений в разумности кадровых решений манкунианцев. А нападающий Маркус Рашфорд, в прошлом сезоне не забивший и десятка мячей во всех турнирах, заработает целых 15,6 млн фунтов.

Сложно поверить, но еженедельные расходы "Арсенала" на зарплаты немного больше "Челси" (почти 3,3 млн). А вот манчестерские клубы оказались впереди. "Сити" рассылает на банковские счета футболистов почти 3,9 млн фунтов, а "Юнайтед" – почти 3,6 млн. "Ливерпуль" в этой ситуации похож на бедного родственника (почти 2,5 млн).

По сравнению с "Арсеналом" футболисты "Шахтера" зарабатывают в десятки раз меньше. Открытых данных об уровне зарплат "горняков" нет, но поговаривают, что ведущие легионеры команды Марино Пушича зарабатывают до 2 млн евро в год, а украинцы уровня национальной сборной – немного меньше. Следовательно, Лассина Траоре, Педриньо, а также Георгий Судаков и Николай Матвиенко получат хорошую возможность доказать, что не деньги играют в футбол...

Топ-10 футболистов "Арсенала" по уровню зарплаты (в год)

Кай Хаверц (Германия) – 14,56 млн фунтов Габриэл Жезус (Бразилия) – 13,78 млн Деклан Райс (Англия) – 12,48 млн Мартин Эдегор (Норвегия) – 12,48 млн Томас Партей (Гана) – 10,4 млн Букайо Сако (Англия) – 10,14 млн Вильям Салиба (Франция) – 9,88 млн Габриэл Мартинелли (Бразилия) – 9,36 млн Рахим Стерлинг (Англия) – 8,45 млн Александр Зинченко (Украина) – 7,8 млн

Фото: Рахим Стерлинг заработает больше всего, но 50% его зарплаты "висят" на "Челси" (thesun.co.uk)