"Шахтер" прилетел в Британию на матч Лиги чемпионов: кто в обойме Пушича

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла на Туманный Альбион на матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Матч "Арсенал" – "Шахтер" состоится в Лондоне 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В воскресенье поздно вечером самолет с "горняками" на борту сел в лондонском аэропорту. Еще утром "Шахтер" провел тренировку во Львове, затем автобусом отправился в польский Жешув. Оттуда отечественный гранд улетел в Соединенное Королевство.

Наставник "горняков" Марино Пушич взял на матч 28 футболистов. В заявку "Шахтера" вернулся форвард Даниил Сикан. Он пропустил поединок против "Аталанты" из итальянского Бергамо из-за травмы лица. Нападающий будет выступать в защитной маске.

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Арсенала" 22 октября:

Вратари: Ризнык, Твардовский, Фесюн, Пузанков

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарови, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналдо, Сикан

"Шахтер" в стартовых турах общего этапа Лиги чемпионов набрал 1 очко. Подопечные Пушича расписали нулевую ничью с итальянской "Болоньей" и разгромно уступили "Аталанте" (0:3). В свою очередь "Арсенал" разошелся миром с "Богиней" (0:0) и уверенно одолел французский ПСЖ (2:0).