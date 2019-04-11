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Арсенал - Наполі: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    11.04.2019 - 18:07
Арсенал - Наполі: прогноз букмекерів
Фото: "Наполі" готується до матчу з "Арсеналом" (twitter.com/SSCNapoli)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Арсенал" прийматиме на своєму полі італійський "Наполі" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". 

11 квітня 22:00
Лондон, стадіон "Емірейтс"

 

Букмекери вважають фаворитом господарів поля. Коефіцієнт на перемогу англійців - 2,35, а на успіх італійців - 2,95. Імовірність нічиєї аналітики оцінюють коефіцієнтом 3,50.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.

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