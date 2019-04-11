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Арсенал - Наполи: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    11.04.2019 - 18:07
Арсенал - Наполи: прогноз букмекеров
Фото: "Наполи" готовится к матчу с "Арсеналом" (twitter.com/SSCNapoli)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

"Арсенал" будет принимать на своем поле итальянский "Наполи" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". 

11 апреля 22:00
Лондон, стадион "Эмирейтс"

 

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Коэффициент на победу англичан - 2,35, а на успех итальянцев - 2,95. Вероятность ничьей аналитики оценивают коэффициентом 3,50.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.

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