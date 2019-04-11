Арсенал - Наполи: прогноз букмекеров

Фото: "Наполи" готовится к матчу с "Арсеналом" (twitter.com/SSCNapoli)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

"Арсенал" будет принимать на своем поле итальянский "Наполи" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

11 апреля 22:00

Лондон, стадион "Эмирейтс"

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Коэффициент на победу англичан - 2,35, а на успех итальянцев - 2,95. Вероятность ничьей аналитики оценивают коэффициентом 3,50.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.