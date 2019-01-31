"Арсенал" орендував півзахисника "Барселони" Дениса Суареса

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Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес перешел в "Арсенал". Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Арсенал" арендовал футболиста до конца сезона 2018/19. О наличии или отсутствии в договоре опции выкупа не сообщается.

До перехода 25-летний испанский футболист продлил контракт с каталонской командой до лета 2021 года.

Суарес перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Вильярреала". В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах чемпионата Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут, и не отметился результативными действиями.

Ранее играл за "Сельту", "Манчестер Сити" и "Севилью". В 2016 году вызывался в сборную Испании, за которую сыграл один матч.

"Арсенал", набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.