ФІФА планує ввести обмеження на оренду футболістів

Нововведення можуть почати діяти в сезоні 2020/21
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) введе нові обмеження для клубів на кількість гравців, які можуть бути віддані в оренду в інші команди. Про це стверджує британське видання The Times.
Зазначається, що відповідні поправки, які повинні набути чинності в сезоні 2020/21, вже затверджені керівним органом світового футболу. Так, згідно з пропонованих нововведень, клуби отримають можливість віддавати в оренду одночасно не більше шести-восьми гравців, при цьому між двома клубами може бути укладено не більше двох угод протягом сезону.
Заходи спрямовані для запобігання фінансової експлуатації гравців, які володіють потенціалом.