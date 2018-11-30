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ФІФА планує ввести обмеження на оренду футболістів

Новини » Спорт    30.11.2018 - 16:26
ФІФА планує ввести обмеження на оренду футболістів
Фото: (fifa.com)

Нововведення можуть почати діяти в сезоні 2020/21

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) введе нові обмеження для клубів на кількість гравців, які можуть бути віддані в оренду в інші команди. Про це стверджує британське видання The Times.

Зазначається, що відповідні поправки, які повинні набути чинності в сезоні 2020/21, вже затверджені керівним органом світового футболу. Так, згідно з пропонованих нововведень, клуби отримають можливість віддавати в оренду одночасно не більше шести-восьми гравців, при цьому між двома клубами може бути укладено не більше двох угод протягом сезону.

Заходи спрямовані для запобігання фінансової експлуатації гравців, які володіють потенціалом.

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