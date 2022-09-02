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В "АрселорМіттал" заявили, що на межі зупинки через блокаду портів і низьких цін

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П'ятниця 02 вересня 2022 14:46
В "АрселорМіттал" заявили, що на межі зупинки через блокаду портів і низьких цін Фото: "АрселорМіттал" на межі повної зупинки через блокаду портів (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" на межі зупинки через блокаду українських портів і низькі ціни на сталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар гендиректора комбінату Мауро Лонгобардо Financial Times.

"Сталеливарний завод в Кривому Розі доведеться повністю закрити, якщо блокада українських портів Чорного моря не буде знята або світові ціни на сталь не почнуть рости", - зазначив він.

За словами Лонгобардо, експортувати сталь наземним шляхом через країни Європи невигідно, а інших альтернатив поки немає.

"Зараз підприємство експлуатує тільки одну доменну піч з чотирьох, виробляючи кілька тисяч тонн продукції. Продукція компанії відвантажується в основному українським покупцям. Без морських портів в Україні немає металургії. Ми зробили все, що могли", - додав Мауро Лонгобардо і зазначив: компанія не зможе підтримувати 26 тисяч співробітників вічно.

Як відомо, з липня "АрселорМіттал" перевів значну частину співробітників, включаючи топ-менеджмент і працівників-іноземців, на 2/3 навантаження у зв'язку з неможливістю платити оклади в повному обсязі. Такий графік роботи продовжили і на вересень. Також компанія зупинила свій ГЗК.

Нагадаємо, раніше влада України повідомила, що розглядає можливість розширення зернового коридору і на інші товари, в тому числі на сталь.

У Федерації металургів вітали це рішення і заявили: розблокування портів для експорту металу дасть Україні як мінімум 600 мільйонів доларів на місяць, дозволить знизити курс долара і допоможе відновити роботу металургійної галузі, яка знаходиться в найглибшій кризі за весь час незалежності.

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