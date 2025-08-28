RU

Арнольд Шварценеггер раскрыл свой секрет долголетия: все в одном фрукте

Фото: Какую еду обожает Арнольд Шварценеггер (instagram.com/schwarzenegger)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

В свои 78 лет Арнольд Шварценеггер продолжает поражать физической формой. Легендарный бодибилдер и актер поддерживает здоровье благодаря трем основным продуктам в своем рационе.

Какой именно фрукт среди этих трех продуктов обожает актер, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Thesportrush.

Что говорит актер о бананах

Арни очень любит три продукта - чечевицу, протеиновый порошок и бананы.

"Мистер Олимпия" особенно выделяет именно бананы, утверждая, что они могут превзойти многие протеиновые коктейли и быть более полезными для здоровья.

"Бананы - это продукт, который многие недооценивают из-за содержания природного сахара. Однако, это одно из самых простых диетических изменений, которые вы можете сделать, чтобы заботиться о своем сердце и общем самочувствии. Несмотря на это, некоторые люди все еще их критикуют", - добавляет он.

Почему бананы - это суперфуд?

Научные исследования подтверждают слова Арнольда.

Увеличение потребления всего на 1,6 грамма калия в день, а это количество, которое обеспечивают несколько бананов связано с 21% снижением риска инсульта, согласно анализу BioSpace, охватившему более 247 000 взрослых.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневное потребление 3,5 грамма калия. Этот важный электролит, содержащийся в бананах, является ключевым для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Бананы заботятся не только о сердце. National Library of Medicine доказывает, что зеленые бананы богаты резистентным крахмалом, который способствует здоровью кишечника и помогает контролировать вес.

Это также источник энергии, который помогает спортсменам поддерживать стабильную производительность во время тренировок, подобно спортивным напиткам.

Эксперты также советуют употреблять зеленые бананы несколько раз в неделю, чтобы получить все их пребиотические свойства.

 

