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В армии РФ участились саботажи, дезертиров отправляют на "мясные штурмы", - Генштаб

Фото: в армии РФ участились случаи дезертирства и саботажа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российской армии участились случаи невыполнения приказов, саботажа и неуставных взаимоотношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По сообщению Генштаба ВСУ, из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства.

Сообщается, что для решения этих проблем принято решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах".

В армии РФ растет количество случаев дезертирства

В российской армии участились случаи неуставного поведения.. Так, ранее стало известно, что во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции.

Кроме того, 28 мая во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семь мобилизованных, которые раньше были заключенными

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового - тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватив КамАЗ.

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Вторжение России в УкраинуРоссийская ФедерацияГенштаб ВСУ