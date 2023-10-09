Армии нужнее? В российских городах отбирают сельскохозяйственные земли

По информации центра, фермеры Курской области выходят на акции протеста против уничтожения их земель.

"В селе Старая Николаевка в приграничных с Сумщиной, Вооруженные силы РФ активно строят опорные пункты на черноземах фермеров. При этом земля становится непригодной для дальнейшего использования. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле", - написали в Центре национального сопротивления.

Ранее, мы сообщали, что оккупанты в Крыму обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. Представители страны-агрессорки роют окопы и пытаются остановить контрнаступление ВСУ. Но украинские партизаны им в этом препятствуют.

В Крыму, как и на всей оккупированной территории Украины, слышны взрывы и видны прилеты. Так ВСУ и спецслужбы Украины борются с незаконными властями и приближают освобождение.