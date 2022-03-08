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"Армія знає, що робити". ЗСУ вчора провели не менше 7 контратак, - ОП

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 13:34
"Армія знає, що робити". ЗСУ вчора провели не менше 7 контратак, - ОП Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України продовжують протистояти вторгненню Росії. Вчора на різних ділянках вони провели не менше семи контратак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Збройні сили України контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, не дають йому закріпитися на тих місцях, куди він хоче просунутися. За вчора ЗСУ і сили оборони України загалом здійснили не менше 7 контратак. Героїчно тримається Маріуполь, більше того вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ООС, де один з повітряно-десантних підрозділів знищив колону. Харків ходить в контратаки, тобто наша армія добре знає, що робити", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські війська провели перегрупування для організації штурму Києва.

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