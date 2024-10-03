В "Армия+" запустили важную функцию: о чем речь

В "Армия+" появилось важное обновление для защитников – отныне они смогут редактировать данные, которые ранее не отображались в приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Приложение "Армия+" получило новую функцию, позволяющую военнослужащим исправлять данные о своей службе. Теперь пользователи могут отправлять запросы на обновление информации через приложение, получать номер заявки и отслеживать ее статус.
После запуска "Армия+" некоторые военные сталкивались с проблемой отсутствия данных об их службе. Это часто происходило из-за задержек с оцифровкой информации операторами ТЦК и СП. Раньше для исправления этих данных необходимо было установить другое приложение – "Резерв+".
В Министерстве обороны Украины отмечают, что за первые четыре недели релиза через "Резерв+" более 60 тысяч военных актуализировали свои данные, но процесс был неудобным. Теперь же военные могут это делать через "Армия+", получая обратную связь и номер заявки.
Как обновить информацию через "Армия+":
В Генштабе отмечают, что за полтора месяца работы "Армия+" в системе авторизовалось более 270 тысяч военных, было введено 1 тысяча воинских частей и представлено 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажных документов.
РБК-Украина ранее рассказывало, что Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ №232 относительно инвентарного вещевого имущества. Теперь инвентарным имуществом можно считать только бронежилет и каску, а для ДШУ и ССО к этому перечню добавлены наушники. Сдавать карематы, спальники и другое имущество теперь не нужно.
Также мы рассказывали, что Министерство обороны Украины планирует ввести новый формат повесток с QR-кодом, что позволит проверять силу документа через приложение "Резерв+". В настоящее время функциональность нововведения уже тестируется.
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