RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В "Армия+" внедрили новую систему защиты данных

Иллюстративное фото: в приложении "Армия+" внедрили новую систему защиты данных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Система защиты данных была обновлена в приложении "Армия+". Там также убрали повторные авторизации пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве объяснили, что обновление приложения содержит криптографическое шифрование данных. Это позволило отменить автоматический выход из профиля для активных пользователей. Теперь военнослужащие, которые входят в программу минимум раз в месяц, не будут нуждаться в повторной верификации.

Также разработчики добавили новый алгоритм автоматической проверки статуса военных. Это ускорит обработку заявок на авторизацию. Также вскоре в приложении будут храниться данные для электронных рапортов, в частности "Армия ID" командира и название должности.

"Мы получили много комментариев и замечаний о необходимости постоянной авторизации в приложении от наших пользователей. Благодаря технологии криптографии мы усилили безопасность данных. И нам уже не нужно требовать повторных авторизаций для активных пользователей", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Армия+" в Украине

Приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Оно начало работать в начале августа 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине