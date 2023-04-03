Армия США заказала партию многоцелевых ракет на 4,5 млрд долларов для сдерживания Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оборонной корпорации Lockheed Martin, которое приводит Reuters.

"Контракт, общая стоимость которого в первый год его действия составит 439 миллионов долларов, - одна из первых многолетних стадий закупок высокоточных боеприпасов", - говорится в материале.

Reuters отмечает, что Пентагон надеется нарастить запасы ракет Hellfire в надежде сдержать таким образом Китай. В марте президент США Джо Байден запросил 842 миллиарда долларов для Пентагона и 44 миллиарда долларов для программ, связанных с обороной в ФБР, Министерстве энергетики США и других агентств.

Lockheed Martin добавила, что контракт также предлагает три дополнительных вознаграждения, которые поступят в конце 2023 года. Это позволит увеличить общую стоимость контракта до 4,5 млрд долларов в течение следующих четырех лет.

AGM-114 Hellfire

Американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля", запускаемая из закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами. Применяется с вертолетов (AH-64 Apache), самолетов, беспилотных аппаратов (Northrop Grumman MQ-8), наземных транспортных средств (HMMWV). Дальность AGM-114 Hellfire является самой большой среди аналогичного оружия США.