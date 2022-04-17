Підстав для евакуації Харкова немає, - глава ОВА

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що на сьогодні передумов для евакуації Харкова немає. Але він також підкреслив, що жителям ряду міст рекомендується покинути тимчасово свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА.

"Враховуючи провокації, які здійснювали окупанти в місті Краматорськ, ми повинні працювати на випередження. Таке ж сполучення було і по Лозівському вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, міняємо маршрути. З Лозової та Барвінкового на Ізюмському напрямку виїхали майже 40 тисяч осіб", - зазначив Синєгубов.

Глава Харківської області також зазначив, що керівництво регіону багаторазово ініціювало відкриття зелених коридорів з Ізюму і рядом населених пунктів, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, згоди від росіян не отримували.