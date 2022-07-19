Армія Росії зазнала значних втрат у живій силі на півдні, - ОК "Південь"

Зазначається, що вчора українська авіація працювала двома штурмовиками за складом боєприпасів та скупченням ворожих сил в районі Снігурівки.

"Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Наші авіатори впоралися із завданням без втрат", - йдеться в повідомленні.

Загалом ракетним вогнем та артилерією ЗСУ знищили 65 окупантів, комплексний апаратний зв'язок "Редут-2ус", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали точних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райської Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об'єкти були знищені. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, українські бійці завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.

Крім цього, окупанти в Херсонській області розміщуються ближче до цивільних, адже бояться ударів українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.