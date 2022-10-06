Армия РФ стерла с лица земли село под Изюмом. Прокуроры фиксируют факты преступлений

Российские военные почти полностью уничтожили село Каменка, расположенное в 7 километрах от Изюма. Прокуроры фиксируют факты преступлений и документируют повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
Село в оккупации село находилось до начала сентября. Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны совместно со следователями СБУ провели комплексный осмотр села.
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал мировое сообщество услышать "отголоски Нюрнбергского процесса" на фоне массовых военных преступлений россиян в Украине.
Также напомним, ранее В МИД Украины призвали все государства и организации поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
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