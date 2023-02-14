Армия РФ не смогла решить проблемы, с которыми столкнулась год назад, - Белый дом

Кирби объяснил, что имеет в виду проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений.

"Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад... Российская армия и в дальнейшем сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели этих проблем", - сказал он.

Он добавил, что Владимир Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.

Напомним, что российские захватчики начали новое наступление в Луганской области. Силы обороны Украины постоянно отражают вражеские атаки в регионе.

Мобилизированный россиянин сбежал из воинской части, прихватив автомат. Событие произошло на оккупированной территории Луганской области.

Российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться.

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