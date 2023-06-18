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Армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут, - разведка Британии

Фото: армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают наступление на фронте. Тем временем армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что в последние дни продолжаются тяжелые бои. Наиболее интенсивные сражения сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

Как указывает разведка, на всех направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась незначительных успехов.

"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны несут значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", - говорится в сообщении.

Потери России

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла на войне против Украины уже более 219 тысяч своих военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 650 россиян.

Также британская разведка подтвердила ликвидацию российского генерал-майора Сергея Горячева, бывшего начальником штаба 35-й общевойсковой армии.

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у России в девять раз больше погибших, чем у Украины на фоне усиления боевых действий.

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