Армия РФ потеряла за сутки 1100 солдат, артсистемы и танки, - Генштаб

Ситуация на фронте 6 июля

Вечером Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте, где с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Только на Покровском направлении потери оккупантов составили 117 убитыми и ранеными.

Согласно отчету ISW, украинские войска продвинулись в районе Боровой. В то же время, российские захватчики продвинулись в районе Новопавловки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.