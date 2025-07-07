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Армия РФ потеряла за сутки 1100 солдат, артсистемы и танки, - Генштаб

Фото: Силы обороны уничтожают врага на фронте (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За последние сутки с 6 на 7 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1100 солдат и 33 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 027 540 (+1100) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 995 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин - 22 963 (+7) единицы;
  • артиллерийских систем - 29 993 (+33) единицы;
  • РСЗО - 1 432 (+2) единицы;
  • средства ПВО - 1 192 (+0) единиці;
  • самолетов - 421 (+1) единица;
  • вертолетов - 340 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 058 (+233) единиц;
  • крылатых ракет - 3439 единиц;
  • кораблей/катеров - 28 единиц;
  • подводных лодок - 1 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 370 (+118) единиц;
  • специальной техники - 3927 (+2) единиц.

Ситуация на фронте 6 июля

Вечером Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте, где с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Только на Покровском направлении потери оккупантов составили 117 убитыми и ранеными.

Согласно отчету ISW, украинские войска продвинулись в районе Боровой. В то же время, российские захватчики продвинулись в районе Новопавловки.

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