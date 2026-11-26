Российская армия установила новый антирекорд по потерям личного состава с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
В частности, армия страны-агрессора за 25 дней потеряла 55 629 военнослужащих. Это самый высокий показатель вражеских потерь за месяц за всю полномасштабную войну - при этом до конца ноября еще пять дней.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2026 года, когда украинские защитники "минуснули" 54 400 окупантов. Ноябрь уже превзошел этот показатель, но итоговая цифра будет еще выше.
В среднем россияне каждые сутки теряют более 2 200 военных, то есть около 93 ежечасно.
" За этими цифрами стоит ежедневная работа украинских воинов по всем направлениям. Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, летчики и другие срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить все более высокую цену за свою вооруженную агрессию " ,
Напомним, после начала полномасштабного вторжения российские оккупанты практически перестали умирать естественной смертью. В частности, 92,9% потерь армии страны-агрессора - боевые.
Отметим, за сутки 1 ноября российская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь врага с начала полномасштабной войны.