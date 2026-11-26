В частности, армия страны-агрессора за 25 дней потеряла 55 629 военнослужащих. Это самый высокий показатель вражеских потерь за месяц за всю полномасштабную войну - при этом до конца ноября еще пять дней.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2026 года, когда украинские защитники "минуснули" 54 400 окупантов. Ноябрь уже превзошел этот показатель, но итоговая цифра будет еще выше.

В среднем россияне каждые сутки теряют более 2 200 военных, то есть около 93 ежечасно.