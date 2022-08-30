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Армія РФ витрачає дорогі крилаті ракети на дерев'яні HIMARS, - WP

Фото: Росія витрачає ракети "Калібр" на дерев'яні макети HIMARS (zaxid.net)
Автор: Константин Широкун

За кілька тижнів російська армія атакувала дорогими ракетами "Калібр" не менше десяти хибних цілей - дерев'яних муляжів установок HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Українські хибні цілі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають місце розташування української техніки морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

З цим можуть бути пов'язані заяви російської сторони про знищення українських військ.

"Вони стверджували, що знищили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили", - зазначив американський дипломат.

Військові експерти підкреслюють, що подібна обманна тактика змушує російську армію переміщати склади з боєприпасами і пункти командувань глибше в тил.

Крім того, Росія витрачає на знищення обманних збитих з дерева цілей запаси високоточних ракет, поповнити які через брак мікрочіпів буде складно.

Початковий успіх з обманом цілевказівки ракет спонукав ВСУ розширити виробництво реплік.

Раніше в Міноборони України повідомили, скільки установок HIMARS, M270 і MARS перебуває на озброєнні ЗСУ.

Ми також писали, що США наростять виробництво ракетних систем HIMARS і високоточних снарядів GMLRS до них з дальністю близько 70-80 км у зв'язку з поставками в Україну.

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