Армія РФ витрачає дорогі крилаті ракети на дерев'яні HIMARS, - WP

Українські хибні цілі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають місце розташування української техніки морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

З цим можуть бути пов'язані заяви російської сторони про знищення українських військ.

"Вони стверджували, що знищили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили", - зазначив американський дипломат.

Військові експерти підкреслюють, що подібна обманна тактика змушує російську армію переміщати склади з боєприпасами і пункти командувань глибше в тил.

Крім того, Росія витрачає на знищення обманних збитих з дерева цілей запаси високоточних ракет, поповнити які через брак мікрочіпів буде складно.

Початковий успіх з обманом цілевказівки ракет спонукав ВСУ розширити виробництво реплік.