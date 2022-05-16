Армія РФ зосередиться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, - ISW

Американські аналітики згодні з думкою голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, що російське військове командування усвідомлює, що не зможе захопити всю територію Донецької області. При цьому, очевидно, Кремль вважає, що має можливість вийти до адмінкордонів Луганської області.

"Російське військове командування, швидше за все, приділятиме пріоритетну увагу битві за Сєвєродонецьк в майбутньому, при цьому деякі зусилля будуть спрямовані на порушення українських наземних ліній зв'язку в східній частині Донецької області", - йдеться в публікації.

Експерти вважають, що окупанти продовжують скоординовані зусилля по захопленню Сєвєродонецька з півночі та півдня, і таким чином спробують здійснити більш мале оточення українських військ, ніж передбачалося ними спочатку.

Невдалі спроби загарбників форсувати річку Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити операції РФ по оточенню далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, замість того, щоб проводити ширше оточення за кількома напрямками, кажуть аналітики.

"Російські сили також, ймовірно, скорочують просування до Слов'янська з Ізюма, можливо, через повільні темпи наступальної операції там", - також зауважується в матеріалі.