Армия РФ разработала новую систему обнаружения украинских дронов, - ISW

Война дронов

За период полномасштабной войны с Россией, Силы обороны активно используют ударные дроны различных типов для ликвидации врага.

До конца года в Украине планируют изготовить 1,5 миллиона БпЛА.

На 2025 год запланировано производство нескольких миллионов дронов. Цель - не позволить России стать лидером этого типа вооружения.

Президент Зеленский назвал стратегической задачей оснащение Вооруженных сил ударными беспилотниками.

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