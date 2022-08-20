Армія РФ повністю втратила прогрес на полі бою, - Пентагон

Високопоставлений чиновник Пентагону зазначив, що росіяни зазнають втрати і не можуть просуватися вперед.

За його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму, перш за все, вибухи в Новофедорівці.

"У мене немає загальної оцінки впливу недавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ для захисту своїх вразливих місць", - сказав він.

Нагадавши, нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, що українські військові та розвідка змогли досягти значних результатів у знищенні логістики окупаційних військ, складів боєприпасів, командних пунктів і техніки.

Останнім часом в окупованому Криму почастішали вибухи. Чого вартий інцидент на авіабазі в Саках, де росіяни втратили щонайменше 9 літаків, а ще вибухи під Джанкоєм, у Керчі та біля Севастополя.

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