Армія РФ відчула кадровий голод з перших днів війни, - ГУР

Кадровий голод в російській армії яскраво проявився після численних людських втрат, які окупанти понесли ще в перші дні війни.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі "Військового телебачення України".

За словами Скибицького, в березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати в бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі Збройними силами Росії відповідні контракти. Коли у окупантів істотно збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, в Росії стало менше охочих укласти контракт для проходження військової служби.

"У російській армії багато підрозділів здійснюють тільки охорону і оборону об'єктів. Крім того, у Росії є потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього СРСР. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", – зазначив представник військової розвідки України.