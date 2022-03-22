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Армія РФ обстріляла завод у Броварах. Пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди

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Бровари, Вівторок 22 березня 2022 16:12
Армія РФ обстріляла завод у Броварах. Пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди Фото: у Броварах обстріляли завод (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська у вівторок, 22 березня, обстріляли місто Бровари Київської області. Ворожий снаряд потрапив на територію одного із заводів, внаслідок чого пошкоджено майно підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Уточнюється, що в результаті артилерійського обстрілу заводу було пошкоджено 7 автобусів та господарські споруди. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За даним фактом було порушене кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, неподалеку від міста Макарів Київської області російські окупанти знищили склад фармацевтичного заводу "Фармак".

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