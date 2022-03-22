Армія РФ обстріляла завод у Броварах. Пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди

Російські окупаційні війська у вівторок, 22 березня, обстріляли місто Бровари Київської області. Ворожий снаряд потрапив на територію одного із заводів, внаслідок чого пошкоджено майно підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Уточнюється, що в результаті артилерійського обстрілу заводу було пошкоджено 7 автобусів та господарські споруди. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За даним фактом було порушене кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).