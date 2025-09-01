RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

Фото: ВСУ держат оборону по всей линии фронта (General Staff)
Автор: Марина Балабан

Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях. ВСУ держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

31 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российские милблогеры писали о контратаках ВСУ вблизи Сум, а также о том, что российские командиры получили приказ сообщить своим подчиненным о северокорейском развертывании в ближайшие дни. Однако северокорейские войска вряд ли будут осуществлять нападения ВСУ, вероятно, они будут выполнять задачи в тылу, включая поваров и уборщиков, чтобы освободить российский тыловой персонал для пехотных атак.

На севере Харьковской области войска армии РФ также наступали, но подтвержденного прогресса не достигли.

30 и 31 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Глубокого, а также в направлении Синельниково.

Российские войска продолжили наступательныеоперации на Купянском, Боровском и Лиманском направлении, но не продвинулись вперед.

 

Представитель Группировки войск "Днепр" Украины полковник Виктор Трегубов сообщил, что российские войска вытеснили украинские силы с некоторых позиций в районе Серебрянского леса.Офицер украинского батальона, действующего на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска продолжают использовать только мотоциклы и не разворачивают бронетехнику, из 15 российских мотоциклов, участвующих в штурме, прорвутся только один или два, после чего российские войска попытаются собрать дополнительные силы на новой позиции.

В Донецкой области армия РФ продолжила наступать на Северском направлении - на северо-запад от Северска в направлении Дроновки, на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и Серебрянки и на юго-восток от Северска вблизи Выемки. Российский источник утверждает, что украинские войска регулярно контратакуют вблизи Серебрянки.

В Часовом Яру россияне не продвинулись вперед.

Зато на Торецком направлении россиянам удалось продвинуться: они захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки (обе на северо-запад от Торецка).

Российский милблогер заявил, что российские войска наносят авиаудары планерами по Константиновке, и признал, что в городе остаются украинские мирные жители.

Также 31 августа российские войска атаковали ВСУ по всем направлениям возле Покровска, но подтвержденного прогресса не достигли.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.

Геолокационные видеозаписи Генерального штаба Украины, опубликованные 31 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно освободили Дачное (к юго-западу от Новопавловки).

Российские же войска недавно продвинулись на юго-запад от Котляровки (северо-восток от Новопавловки).

На Запорожском направлении армия РФ атаковала позиции ВСУ северо-восточнее Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, но не продвинулись вперед.

Также российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

В Херсонской области войскам РФ также продвинуться не удалось.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска нанесли авиаудары, удары с помощью беспилотников и артиллерии по железнодорожной станции в Херсоне, а также по острову Карантинный (к юго-западу от Херсона).

 

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ, 31 августа на фронте произошло 77 боевых столкновений. Почти половина из них на Покровском направлении.

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты Клюсы Черниговской области, а также Сорокино, Прогресс, Нововасильевка, Толстодубово, Новая Гута, Заречное, Зноб-Новгородское, Бунякино, Середина Буда, Бачевск Сумской области.

Авиация врага также нанесла удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Великая Береза.

