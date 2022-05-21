Армія РФ має намір посилити угруповання на харківському напрямку, - Генштаб

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу Російської армії. Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Тривають обстріли вздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони наших військ у Донецькому та Слов'янському напрямку.

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли позиції сил оборони в районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей. На Слобожанському напрямку головні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.

На Слов'янському напрямку агресор намагається відновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.

На Донецькому напрямку армія РФ веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії в напрямку Ямпіль-Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, в певному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки наведення понтонно-мостової переправи.

У Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту. Зокрема, проводить розмінування припортової інфраструктури.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках російські війська основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпеченні військ.

За минулу добу лише на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.