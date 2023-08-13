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Армия РФ массированно обстреляла Херсонскую область: погибли 6 человек, среди них ребенок

Фото: россияне убили шестерых жителей Херсонской области (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 13 августа, массированно обстреляли Херсонскую область. Из-за вражеских ударов погибли шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Армия РФ с утра ударила артиллерией по Широкой Балке. В результате обстрела погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня от рождения.

Тяжелые ранения также получил 12-летний мальчик. Его госпитализировали, состояние ребенка критическое.

Также россияне ударили по селу Станислав из реактивных систем залпового огня, зафиксировано 12 "прилетов". Были разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Из-за российских обстрелов погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована, она получает медицинскую помощь.

Обновлено

Херсонская ОВА сообщила, что тяжело раненный 12-летний мальчик скончался в больнице. Число жертв увеличилось до семи.

Фото: россияне убили шестерых жителей Херсонской области (t.me/ermaka2022)

Обстрелы Херсонской области

Российские захватчики почти ежедневно обстреливают Херсон и правый берег Днепра Херсонской области. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как сообщалось, сегодня утром оккупанты обстреляли село Велетенское Белозерской общины. Тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, он находится в реанимации.

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