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Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні, - СБУ

Автор: Світлана Мащенко

Російським військовим дали прямий наказ стріляти по цивільним громадянам України, а також стріляти по своїх військових, які відмовляються це робити.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Про це розповів під час допиту один з полонених, якого свої ж і підстрелили.

За його словами, у перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали.

Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав'язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео - поранили в ноги.

Він же залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки

Тепер він - важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд.

Раніше ми писали, що територіальна оборона похвалилася трофейними здобутками в Сумах.

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