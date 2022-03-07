Армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских лиц в Украине, - СБУ

Российским военным дали прямой приказ стрелять по гражданам Украины, а также стрелять по своим военным, которые отказываются это делать.
Об этом сообщает пресслужба СБУ.
Об этом рассказал во время допроса один из пленных, которого свои же и подстрелили.
По его словам, в первый же день войны его колонна получила приказ окружить Харьков. Всех гражданских, кто пытался уехать, расстреливали.
Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео - ранили в ноги.
Он же остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.
Теперь он - важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.
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