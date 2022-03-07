Армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских лиц в Украине, - СБУ

Об этом рассказал во время допроса один из пленных, которого свои же и подстрелили.

По его словам, в первый же день войны его колонна получила приказ окружить Харьков. Всех гражданских, кто пытался уехать, расстреливали.

Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео - ранили в ноги.

Он же остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.

Теперь он - важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.