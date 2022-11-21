Армия Польши, возможно, самая лучшая в Европе и продолжает усиливаться, - Politico

"Польская армия должна быть настолько могущественной, чтобы ей не приходилось сражаться только за счет своей силы", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам высокопоставленного представителя армии США в Европе, Польша стала самым важным партнером Вашингтона в континентальной Европе.

Польша заявила, что повысит свои целевые расходы на оборону с 2,4 процента валового внутреннего продукта до 5 процентов. Тем временем Германия, которая в прошлом году потратила на оборону около 1,5% ВВП, обсуждает, сможет ли она сохранить цель НАТО в 2% после того, как исчерпает 100-миллиардный фонд оборонных инвестиций, утвержденный ранее в этом году.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в июле пообещал, что его страна будет иметь самые мощные сухопутные войска в Европе. У Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, и она собирается создать к 2035 году армию в 300 тысяч человек.

Сегодня польские вооруженные силы составляют около 150 тысяч человек, 30 тысяч из которых входят в состав новых сил территориальной обороны, созданных в 2017 году. Это солдаты выходного дня, которые проходят 16-дневную подготовку, а затем курсы повышения квалификации.

"Поляки гораздо более позитивно относятся к своим вооруженным силам, чем Германия, потому что им пришлось сражаться за свою свободу", — сказал Густав Грессель, бывший австрийский военный и специалист по вопросам безопасности.

Этой весной Польша подписала сделку на сумму 23 млрд злотых (4,9 млрд евро) на поставку 250 танков Abrams из США. ВВС страны оснащены американскими F-16, а в 2020 году Варшава подписала сделку на 4,6 миллиарда долларов на поставку 32 истребителей F-35.

У Кореи Польша заказала вооружение на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов. Сделка включают 180 танков K2 Black Panther, 200 гаубиц K9 Thunder, 48 легких штурмовиков FA-50 и 218 ракетных установок K239 Chunmoo.

Ожидается, что в дополнение к немедленным поставкам корейцы поставят в общей сложности 1000 танков K2 и 600 гаубиц K9 к концу десятилетия.