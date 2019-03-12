Армія Пакистану зберігає підвищену боєготовність на авіабазах на всьому протязі кордону з Індією

Пакистанские военная авиация и сухопутные войска находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщает Hindustan Times.

Сообщается, что самолеты F-16, полученные Исламабадом от США и Иордании, сохраняют повышенную боеготовность на авиабазах на всем протяжении границы с Индией.

"В полной готовности к выполнению боевых задач находятся истребители F-16 на востоке (Пакистана, - ред.). На линии контроля в пакистанской части Кашмира продолжается дислокация частей 10-го армейского корпуса и бригады сил специального назначения ВС Пакистана", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство обороны Индии обвинило Вооруженные силы Пакистана в нарушении режима прекращения огня, которое состоялось вдоль линии разграничения в Кашмире.

Конфликт Индии и Пакистана возобновился из-за атаки террористов в Кашмире на колонну Центральных резервных сил полиции в середине февраля, в результате чего погибли десятки индийских военных. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом".