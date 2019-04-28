Армія та опозиція Судану домовилися щодо керування країною

Суданська опозиція та військові, в чиїх руках наразі знаходиться влада, домовилися щодо керування країною після державного перевороту в Судані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Як повідомляється, під час переговорів у Хартумі, Військова рада та опозиційний альянс "За свободу та зміни" ухвалили рішення створити спільну раду по управлінню країною.

Зазначається, що наразі сторони повинні узгодити чисельність керуючої ради. Так, опозиція пропонує, що в раду увійдуть 8 громадянських та 7 військових представників. У свою чергу армія наполягає на тому, що рада повинна складатися з 10 осіб, з них 7 делегуватиме військова рада, інші 3 - будуть представляти громадянські сили.

Нагадаємо, раніше в Судані заарештували спікера парламенту Ібрагіма Омара. Омара затримали в міжнародному аеропорту Хартума.

Як писало РБК-Україна, президента Судану Омара аль-Башира взяли під варту після державного перевороту в країні. Колишній глава держави перебуває під домашнім арештом. Також під арешт взято чинних і колишніх високопоставлених чиновників з оточення президента, у тому числі главу президентської гвардії, керівника правлячої в країні партії "Національний конгрес".

11 квітня у Судані стався державний переворот: в Хартумі пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили відсторонити президента Омара аль-Башира і його оточення.