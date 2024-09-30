Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем, - СМИ

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 сентября, ряд западных СМИ написали, что Израиль может начать вторжение на территорию Ливана в рамках войны с "Хезболлой".

По данным WSJ, израильское вторжение может начаться уже на этой неделе.

При этом спикер Госдепа США Мэтью Миллер рассказал, что Израиль предупредил США об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана. Более подробных деталей он не раскрыл.

Такое вторжение Израиля может произойти после того, как ЦАХАЛ ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте. Его убили при помощи авиаудара.

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