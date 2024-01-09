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Армия Израиля в Секторе Газа обнаружила крупнейший подземный завод по производству ракет

Вторник 09 января 2024 03:36
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Армия Израиля в Секторе Газа обнаружила крупнейший подземный завод по производству ракет Фото: армия Израиля нашла крупнейший подземный завод по производству ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Израиля обнаружила крупнейший подземный завод по производству оружия в Секторе Газа, с подземными мастерскими, которые, по их словам, использовались для производства ракет большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военные заявили, что, помимо ракет, мастерские производили копии или модификации стандартных боеприпасов, и были подключены через подземные шахты к сети туннелей, используемых для транспортировки оружия к боевым подразделениям по всему Сектору Газа.

Завод также имеет несколько лифтов для удобной транспортировки заготовок и готовых боеприпасов.

Израильские официальные лица заявляют, что ХАМАС намеренно размещает военную инфраструктуру в жилых районах, чтобы затруднить нападение на нее.

Борьба ЦАХАЛ с тоннелями боевиков

В конце декабря прошлого года в армии Израиля заявили, что существенно расширили операции на юге Газы, особенно против подземной инфраструктуры ХАМАСа. Сообщалось, что ЦАХАЛ ведет "очень активную борьбу" с туннелями палестинской террористической группировки.

Позже, 4 января, стало известно, что израильские войска обнаружили и уничтожили подпольный завод ХАМАС по производству оружия на побережье центральной части Газы. По данным ЦАХАЛа, за прошедшую неделю военнослужащие провели рейд на территорию ХАМАСа, где обнаружили несколько туннельных шахт. Они вели к подземной сети протяженностью в сотни метров. Кроме того, бойцы обнаружили тайник с оружием, включая минометы, гранаты и РПГ.

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Сектор Газа Израиль ХАМАС
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