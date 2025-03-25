Армия Израиля разработала план тотальной ликвидации ХАМАС в Секторе Газа, - FT

По данным источников издания, план операции был разработан новым начальником штаба Армии обороны Израиля при неофициальной поддержке ультраправых министров, которые давно требуют более радикальной тактики борьбы с палестинскими боевиками.

"Предыдущая администрация (Джо Байдена. - ред.) хотела, чтобы мы закончили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну. Существует наивысший американский интерес в победе над ХАМАСом", - сказал один из израильских чиновников.

Согласно плану, ЦАХАЛ задействует несколько боевых дивизий, которые реализуют повторное вторжение в анклав и возьмут под контроль территории ХАМАСа.

Население Сектора Газа в количестве 2,2 миллиона человек во время израильской оккупации переместят в "гуманитарную зону" вдоль побережья Средиземного моря.

Израильские чиновники отметили FT, что военные будут управлять Сектором Газа и это фактически будет означать повторную оккупацию этой территории. Израиль захватил анклав во время войны 1967 года и контролировал его в течение почти четырех десятилетий до 2005 года.

Один из собеседников, знакомый с ходом обсуждения, сказал, что Израиль может взять на себя распределение всей гуманитарной помощи и недавно подсчитал, сколько калорий нужно каждому палестинцу.

Другой собеседник издания сказал, что военные рассматривают варианты распределения помощи напрямую или через частных подрядчиков, чтобы не позволить ХАМАСу получить выгоду.

Война до победного конца

Издание также отмечает, что планы повторного вторжения отличаются от методов войны под руководством бывших чиновников службы безопасности Израиля, включая бывшего министра обороны Йоава Галланта и недавно отправленного в отставку начальника Генштаба Херци Халеви.

Ранее ЦАХАЛ проводила высокоинтенсивные боевые действия, после которых военные неоднократно проводили рейды в разные районы полосы, чтобы искоренить остатки боевиков, а затем выходили. Теперь военным приказали готовиться к многомесячным боевым операциям, предполагающим "битву, победу и управление". Их цель - удержать территорию и уничтожить ХАМАС как военную и правящую силу в полосе раз и навсегда.

"Однако военные аналитики говорят, что непонятно, сможет ли ЦАХАЛ достичь этих целей за несколько месяцев, учитывая истощение имеющихся сил и необходимость развертывания, как они говорят, по меньшей мере четырех дивизий боевых солдат", - отмечает FT.