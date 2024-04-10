Армия Израиля ликвидировала трех сыновей главаря ХАМАС Хании

ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей главаря ХАМАС Исмаила Хании в результате удара на севере Сектора Газа.
Об этом заявил представитель спецслужбы Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Приближенные к ХАМАСу СМИ также сообщали о гибели двух внуков Хании, а третий был ранен. В ЦАХАЛ уточнили, что они были боевиками террористической группы.
Амир Хания был командиром отделения в военном крыле ХАМАС, а Хазем и Мохаммад Хания были боевиками низшего ранга, также в военном крыле. Представитель Израиля сообщил, что трое сыновей направлялись для осуществления террористической деятельности в районе центральной части Газы, когда по ним был нанесен удар.
Хания, который базируется в Катаре, подтвердил их смерть и сказал, что он "благодарит Бога за то, что он даровал нам честь их мученичества".
Один из лидеров группировки ХАМАС, с 2017 года - глава политического бюро организации. Является долларовым миллиардером. Государственный департамент США признал его террористом в 2018 году.
Напомним, прошлой осенью боевики террористической группировки ХАМАС напали на территорию Израиля из Сектора Газа. В ответ на это Израиль ввел войска в Сектор Газа и начал военную операцию для ликвидации ХАМАС.
В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий в секторе Газа. Как заявлял израильский премьер, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.
Однако, как заявлял Нетаньяху, армия Израиля намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе Сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. Пока в анклаве, по данным израильских СМИ, остается всего одна бригада - "Нахаль".
В Белом доме заявили, что вывод Армией обороны Израиля военных из южной части Сектора Газа связан с проведением переоснащения личного состава и отдыха.
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