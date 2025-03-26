Армия Израиля ликвидировала командира противотанкового подразделения "Хезболлы"

Армия обороны Израиля ликвидировала командира противотанкового подразделения на "Южном фронте" ливанской группировки "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в ночь на понедельник, 24 марта, израильские военные атаковали район города Набатия на юге Ливана. Во время удара был ликвидирован Хасан Камал Халави - командир противотанкового подразделения "Хезболлы".
"Во время войны Халави был ответственным за многочисленные террористические атаки против Государства Израиль. Он способствовал передвижению боевиков и поставкам оружия на юг Ливана. В последние месяцы Халави продолжал заниматься террористической деятельностью против израильского гражданского населения", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что террористическая деятельность Хасана Камаля Халави представляла угрозу для Государства Израиль и его граждан.
Утром во вторник, 25 марта, израильские военные идентифицировали нескольких террористов, которые открыли по ним огонь на юге Сирии.
Солдаты открыли ответный огонь, и ЦАХАЛ нанесла удар по террористам. Попадания были идентифицированы.
В 2024 году ЦАХАЛ ликвидировала практически всех руководителей группировки "Хезболла", а в сентябре израильские военные начали наземную операцию против ливанских террористов в южных районах Ливана.
В конце ноября Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии. Согласно договору, израильтяне в течение 60 дней выводят свои войска из страны. Армия Ливана берет под контроль южные районы страны для недопущения возвращения боевиков.
Однако де-факто прекращение огня регулярно нарушается. Израильские военные время от времени атакуют инфраструктуру "Хезболлы" и ликвидируют главарей и подразделения группировки, нарушающие перемирие.
Так, 16 марта ЦАХАЛ ударил по центру управления силами "Радван" группировки "Хезболлы" на юге Ливана.
На днях военные израильской армии ударили по военному объекту "Хезболлы" с подземной инфраструктурой в районе Бекаа в Ливане.
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