Армія Ізраїлю відповіла на ракетний обстріл з боку ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю відповіла на пуск ракети, зафіксований 25 грудня з сектора Газа. Про це говориться в Twitter ізраїльської армії.

Відзначається, що участь в операції взяли винищувачі і вертольоти. Вони атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації.

"Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл з сектора Газа в напрямку ізраїльської території сьогодні ввечері", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 25 грудня по ізраїльській території запустили ракету з сектора Газа, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол". Сирени попередження про ракетний обстріл спрацювали на півдні країни.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції в секторі Газа в разі продовження ракетного обстрілу території країни. При цьому Нетаньяху зазначив, що без припинення обстрілу Ізраїлю не буде починати переговори з палестинцями.