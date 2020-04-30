Армія Хафтара заявила про припинення бойових дій у Лівії

Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара оголосила про припинення бойових дій в країні під час священного для мусульман місяця Рамадан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Hadath.

Офіційний представник ЛНА Ахмед аль-Місмарі відповіла на заклики міжнародного співтовариства до припинення бойових дій на час Рамадану.

У той же час, в повідомленні йдеться, що армія залишає за собою право негайно відповідати на будь-які порушення умов перемир'я.

Як відомо, у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряду. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаизом Сараджой, яке базується в столиці країни Тріполі і яке підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".