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"Армия дронов" установила новый рекорд по количеству уничтоженной за неделю техники россиян

Фото: Армия дронов уничтожила 41 танк и 34 бронированные машины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

"Армия дронов" наносит значительные потери российской армии на разных направлениях фронта. За последнюю неделю было уничтожено рекордное количество военной техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По словам Федорова, на прошлой неделе воины уделили особое внимание орудиям и поразили 56 единиц.

"Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов", - написал Федоров.

Он рассказал, что за последнюю неделю среди пораженной техники - 41 танк и 34 бронированных машин.

"Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу", - подчеркнул он.

Фото: результаты "Армии дронов" (t.me/zedigital)

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" наносит значительные потери российской армии на разных направлениях фронта. Бойцам удалось уничтожить российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Такжеблагодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.

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