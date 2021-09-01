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Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні з Азербайджаном

Автор: Володимир Гайдук

На кордоні Вірменії та Азербайджану загинув вірменський військовий. За даними місцевого Міноборони, в результаті снайперського вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на armeniasputnik.

Зокрема, вірменська сторона звинуватила Баку в провокації.

"1 вересня в районі 11:10 азербайджанські ЗС в черговий раз вдалися до провокації, відкривши стрілянину з вогнепальної зброї і снайперських гвинтівок по вірменських позиціях в Араратській області. Зокрема, вогонь відкрито на ділянці вірмено-азербайджанського кордону в Єрасху", - йдеться в повідомленні.

В результаті загинув військовослужбовець-контрактник однієї з військових частин.

Нагадаємо, раніше азербайджанський президент Ільхам Алієв заявляв, що Азербайджану не потрібна нова війна з Вірменією, але при необхідності готовий її попередити.

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