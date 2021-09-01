Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні з Азербайджаном

На кордоні Вірменії та Азербайджану загинув вірменський військовий. За даними місцевого Міноборони, в результаті снайперського вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на armeniasputnik.
Зокрема, вірменська сторона звинуватила Баку в провокації.
"1 вересня в районі 11:10 азербайджанські ЗС в черговий раз вдалися до провокації, відкривши стрілянину з вогнепальної зброї і снайперських гвинтівок по вірменських позиціях в Араратській області. Зокрема, вогонь відкрито на ділянці вірмено-азербайджанського кордону в Єрасху", - йдеться в повідомленні.
В результаті загинув військовослужбовець-контрактник однієї з військових частин.
Нагадаємо, раніше азербайджанський президент Ільхам Алієв заявляв, що Азербайджану не потрібна нова війна з Вірменією, але при необхідності готовий її попередити.