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Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе с Азербайджаном

Автор: Владимир Гайдук

На границе Армении и Азербайджана погиб армянский военный. По данным местного Минобороны, в результате снайперского огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на armeniasputnik.

В частности, армянская сторона обвинила Баку в провокации.

"1 сентября в районе 11:10 азербайджанские ВС в очередной раз прибегли к провокации, открыв стрельбу из огнестрельного оружия и снайперских винтовок по армянским позициям в Араратской области. В частности, огонь открыт на участке армяно-азербайджанской границы в Ерасхе", - говорится в сообщении.

В результате погиб военнослужащий-контрактник одной из воинских частей.

Напомним, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией, но при необходимости готов ее предотвратить.

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