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Вірменія заявила про хакерську атаку Азербайджану на головні новинні ресурси

Автор: Артур Родивилов

Азербайджанські хакери здійснили кібератаку на вірменські ЗМІ і сайти новин. Під час злому на всіх цих сайтах транслювалося зображення президента Азербайджану Ільхама Алієва.

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Про це повідомляє прес-служба Служби національної безпеки Вірменії.

Там розповіли, що сервери таких сайтів як 1in.am, armenpress.am news.am, mamul.am, armtimes.am, hetq.am і іншим надає на контрактній основі міжнародна компанія Cloudflare.

"Азербайджанські хакери змінили налаштування цих сайтів, що за короткий час було виправлено", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Сторони звинувачують один одного в обстрілах в Нагірному Карабасі.

У зв'язку з відновленням бойових дій в невизнаній республіці Нагірний Карабах введено воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.

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