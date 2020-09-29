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Меркель поговорила з лідерами Вірменії і Азербайджану та закликала їх до діалогу

Берлін, Вівторок 29 вересня 2020 12:09
Меркель поговорила з лідерами Вірменії і Азербайджану та закликала їх до діалогу
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонні розмови з прем'єр-міністром Вірменії Николом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили загострення конфлікту між обома країнами.

Про це повідомив у вівторок офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт, передає AFP.

Меркель поговорила з Пашиняном в понеділок, а з Алієвим - у вівторок.

"Канцлер підкреслила необхідність негайного припинення вогню і повернення за стіл переговорів", - повідомив Зайберт.

На думку канцлера, Мінська група ОБСЄ є відповідним форумом для таких переговорів.

Нагадаємо, Вірменія може укласти військово-політичний союз з Нагорним Карабахом.

Також повідомлялося, що Азербайджан заявив про повне знищення в Карабасі одного з полків армії Вірменії.

Зазначимо, Вірменія заявила про підготовку Азербайджаном військової агресії.

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